Hass im Netz Wie Frauen sich vor digitaler Gewalt schützen können

Während leichte Sticheleien im Netz alltäglich sind, offenbart Nathalie Brunneke von der Frauenhauskoordinierung in Berlin, dass digitale Gewalt gegen Frauen häufig in den vertrauten Mauern ehemaliger oder bestehender Beziehungen wurzelt. „Es sind in den meisten Fällen Ex-Partner oder Partner, von denen die Gewalt ausgeübt wird“, sagt Nathalie Brunneke.