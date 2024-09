Kinderärzte geben Tipps Wie Familien gut durch die Infektzeit kommen

Und was ist mit Vitamin C, dem ein Schutz vor Erkältungen nachgesagt wird? „Das ist ein wichtiger Gehilfe in der Auseinandersetzung mit Krankheitserregern“, sagt Ulrich Fegeler. Teure Tropfen oder spezielle Produkte müssen aber nicht sein: In einer ausgewogenen Ernährung steckt genug Vitamin C. Viel von dem Vitamin ist in Kohl, Paprika, Kartoffeln, Zitrusfrüchten und Tomaten enthalten.