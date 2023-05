Pferdesport Wie beim CHIO: Nieberg siegt im Großen Preis in Hamburg

„Es war für mich anstrengender als für Ben. Ich habe mich beeilt im Stechen“, sagte Nieberg und lobte seinen zwölf Jahre alten Wallach. „Er ist heute super gesprungen und hat mir im Normalumlauf ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb habe ich etwas riskiert.“ Der Sohn des zweimaligen Team-Olympiasiegers Lars Nieberg gilt spätestens seit seinem Triumph 2022 beim anderen deutschen Turnierklassiker in Aachen als Hoffnung von Bundestrainer Otto Becker für die EM in diesem und Olympia in Paris im kommenden Jahr.