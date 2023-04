29. Spieltag Werders Ducksch düpiert Hertha bei Dardai-Debüt

Die Bremer haben nach dem Erfolg 35 Punkte auf dem Konto, die in den vergangenen Jahren häufig für den Verbleib in der Bundesliga reichten. Nach sechs Spielen ohne Sieg mit jeweils mindestens zwei Gegentoren gelang wieder ein Dreier. Das nächste Duell mit einem Abstiegskandidaten gibt es für Werder am kommenden Samstag bei Schalke 04 (18.30 Uhr/Sky).