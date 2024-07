Gehirn im Griff Wenn alles zu viel wird: Liegt's am Zeigarnik-Effekt?

- „Aufschieberitis“ überwinden: Prokrastination, also das Aufschieben von Aufgaben, führt zu Stress und oft zu schlechten Ergebnissen. Durch den Zeigarnik-Effekt könne sie gemindert werden, so: „Fangen Sie mit dem ersten Schritt an. Egal, wie klein er ist.“ Auch ein noch so kleiner Anfang sorgt dafür, dass die Aufgabe im Bewusstsein bleibt und man motiviert ist, sie zu beenden.