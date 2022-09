Fotografie : Welche Gesichtshälfte ist die Schokoladenseite?

Bei den meisten Selfies dürfte die linke Gesichtshälfte etwas stärker in Erscheinung treten als die rechte. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn/Illustration

Starnberg Kein Gesicht sieht auf beiden Seiten genau gleich aus. Ein Experte erklärt, warum es so etwas wie eine Schokoladenseite gibt - und woran er Schönheit festmacht.

Wieso ist die linke Gesichtshälfte in der Regel die Schokoladenseite?

Finckenstein: Es ist ja so, dass man selbst in der Regel sein Spiegelbild sieht - ich sehe sozusagen im Spiegel nicht mein echtes Bild. Da Gesichter nie symmetrisch sind, sehe ich von mir ein anderes Bild als jemand, der mir gegenüber steht. Wenn ich auf einem Foto dann mein echtes Bild sehe, sage ich: Das entspricht doch nicht dem, was ich kenne!