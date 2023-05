Bundesliga Weiter Wirbel um Vorverlegung zwischen Köln und Leverkusen

Zudem sagte der Sprecher: „Der Minister hat in dem Fall nichts entschieden, sondern die Polizei lediglich um wohlwollende Prüfung gebeten, wie in ähnlichen Fällen bei anderen Vereinen übrigens auch schon.“ Die Partien würden von der Deutschen Fußball Liga angesetzt. Mit der Vorverlegung hat Bayer 04 mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (11. Mai) in der Europa League beim AS Rom.