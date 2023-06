VfB Stuttgart Wehrle über Kader-Planung: „Unverkäuflich ist schwierig“

„Unverkäuflich ist schwierig, weil es würde bedeuten, egal was geboten wird, wir sagen nein. Das können wir in unserer Situation sicherlich nicht sagen“, sagte Wehrle über mögliche Transfers. Neben möglichen Abgängen arbeiten die Schwaben auch an Neuverpflichtungen. Erst am Mittwoch bestätigte der Club die Verpflichtung von Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt vom Absteiger Hertha BSC. Der VfB startet am 6. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison.