Bundesliga Wechsel von BVB-Jungstar Bellingham zu Real Madrid perfekt

Bellingham ist nach Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack und Anthony Modeste der sechste Abgang. Kampf- und spielstarke Neuzugänge sollen der Borussia dabei helfen, das Trauma der am letzten Spieltag verspielten Meisterschaft zu überwinden. „Ich denke, dass wir etwa 60-65 Prozent der Transfersummen, die wir in dieser Periode erzielen, wieder reinvestieren werden“, kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst in der „Bild“ an.