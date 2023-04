Borussia Dortmund Watzke sieht Attentat als Grund für Trennung von Tuchel

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht im Bombenanschlag auf die Dortmunder Fußball-Profis am 11. April 2017 einen der zentralen Gründe für die Trennung vom damaligen Trainer Thomas Tuchel knapp zwei Monate später. „Da ist viel kaputtgegangen - in vielen Bereichen. Da ist zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht zur Trennung im Sommer gekommen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesligisten in einer Sky-Dokumentation über das Attentat vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco. Niemand könne glauben, „dass solch eine Zäsur nichts auslöst“, sagte Watzke mit Verweis auf die Turbulenzen nach der in der deutschen Kriminalgeschichte bis heute einmaligen Tat.