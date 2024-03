Psychische Gesundheit Was wir tun können, um aus einer mentalen Krise zu kommen

Erfolge, die man in der Vergangenheit erzielt hat, kann man auf einen Zettel schreiben, sie gegebenenfalls noch mit Fotos versehen und an die Wand heften. „Ein solcher Walk of Fame nimmt positiven Einfluss auf die eigene Psyche und signalisiert einem: Ich kann was, ich bin was“, erklärt Berle. So hat man Symbole für die eigenen Stärken.