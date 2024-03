Muskeln kräftigen Was wir selbst gegen Rückenschmerzen tun können

Wer im Büro arbeitet und viel sitzt, sollte auch dort gesündere Routinen einbauen. „Ergonomie am Arbeitsplatz ist eigentlich Bewegung am Arbeitsplatz“, findet Alexander Srokovskyi. Er rät, alle halbe Stunde, die Position zu wechseln. Am besten in Verbindung mit einer Mini-Pause von ein bis zwei Minuten, in der man sich einmal genussvoll streckt, eine kurze Übung einlegt, ein paar Schritte geht, dann erfrischt weitermacht.