Fitnesstrend auf Social Media Was ist eigentlich Wandpilates?

Man sollte auf ein paar Details achten: Zum Beispiel, dass man versucht, die Wirbelsäule entlang der Wand zu verlängern. Das geht, indem man den Bauchnabel nach innen und oben einzieht, als wenn er Fahrstuhl fahren würde. Und man versucht, die unteren Bauchmuskeln und die Rippen nach innen zu ziehen, als wären an der Wand kleine Magnete, die einen nach hinten ziehen. Die Beininnenseiten bleiben aktiv und die Rückseite des Beckens wird leicht an die Wand gedrückt. Wenn man auf die Details achtet, dann fühlt sich auch so eine recht einfache Übung wie eine Ganzkörperübung an.