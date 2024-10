Mentale Gesundheit Was die Deutschen stresst - und wie sie sich selbst helfen

Was stresst und belastet die meisten Menschen in Deutschland? Und wie gehen sie damit um? Viele machen sich Sorgen wegen der Inflation (51 Prozent), gefolgt von der politischen Lage in Deutschland und international (45 Prozent) sowie der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft (44 Prozent), so eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos in Zusammenarbeit mit der Online-Therapieplattform HelloBetter. Außerdem häufig genannt: der „Rechtsruck“ (43 Prozent), der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine (41 Prozent), die Klimakrise (40 Prozent) sowie der Konflikt zwischen Israel und Gaza (35 Prozent). 41 Prozent haben Angst vor finanzieller Unsicherheit im Alter.