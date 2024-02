Muskelplatte im Becken Warum Männern ihr Beckenboden nicht egal sein sollte

Wer seinen Beckenboden mit Übungen stärken will, muss erst einmal herausfinden, wie er ihn überhaupt ansteuert - das ist gar nicht so leicht. „Hierbei sind insbesondere die innen liegenden Muskeln, die man von außen nicht sehen kann, ganz entscheidend“, sagt Frank Sommer. „All diese inneren Muskeln sind quergestreift. Das bedeutet, dass man sie vom Kopf her steuern kann - anders als glatte Muskelzellen, die sich beispielsweise im Penis befinden und die man vom Kopf her nicht willentlich ansteuern kann.“