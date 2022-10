Zu schnell, zu schlau? : Warum hochbegabte Kinder im Schulsystem oft untergehen

Im Bildungssystem gehen so manche hochbegabte Kinder unter, können ihre Potenziale nicht entfalten und entwickeln Probleme. Foto: picture alliance / dpa

Dortmund Hochbegabung kann ohne Förderung zur Bürde werden. Im Bildungssystem gehen so manche hochbegabte Kinder unter, können ihre Potenziale nicht entfalten, entwickeln gravierende Probleme.

„Die Schule ist sehr belastend für Hannah. Viele hochbegabte Kinder kommen schlecht durch die Schule, weil sie nicht gesehen werden, nicht gefördert werden. Es gibt keine Infos, keine Unterstützung, keine Ansprechpartner, kein Verständnis“, meint ihre Mutter Petra. „Das Schulsystem in Deutschland ist nicht für Hochbegabte ausgelegt.“

Bei der Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGhK) weiß man: „Das ist ein Riesenthema und definitiv kein Luxusproblem.“ Mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche unter den knapp 8,4 Millionen Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen waren 2021/22 als hoch- oder höchstbegabt einzustufen, wie die Vizevorsitzende Sabrina Henning schätzt.

Intellektuelle Bedürfnisse werden oft nicht wahrgenommen

„Längst nicht alle Hoch- oder Höchstbegabte sind auch Höchstleister. Ihre intellektuellen Bedürfnisse werden oft nicht wahrgenommen, sie können sich nicht entfalten.“ Aus ihrer Beratungsarbeit in Hamburg berichtet die Psychologin: „Wir sehen traurige Schicksale - manche Kinder verweigern Schule, rebellieren, sind unglücklich, körperlich krank, werden apathisch oder landen in der Psychiatrie.“

In der Pandemie sei das Homeschooling dagegen ein Segen gewesen: „Lernen nach eigener Schnelligkeit war für viele wie eine Befreiung.“ Laut DGhK spricht man ab einem Intelligenzquotienten von 130 von Hochbegabung und ab 145 von einer Höchstbegabung. Aber auch bei einem 115-er IQ liege eine überdurchschnittlichen Begabung vor, die bereits eine besondere Förderung nötig mache.

Entwicklungsmöglichkeiten talentierter Kinder fördern

Die Bildungspolitik hat das Thema in den Blick genommen: 2018 starteten Bund und Länder die Initiative „Leistung macht Schule“. Ziel: „Die schulischen Entwicklungsmöglichkeiten talentierter Kinder und Jugendlicher - unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Status - im Regelunterricht zu fördern“.

In der ersten Phase bis 2022 sind 300 solcher „Lemas“-Schulen im Boot. Schon zuvor hatten die Kultusminister betont: „Begabungsgerechte Förderung ist grundständiger Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrages aller Bildungseinrichtungen.“ In den Ländern sollten zusätzliche Unterrichtsangebote, vorzeitige Einschulung oder auch ein Überspringen von Klassenstufen ermöglicht werden.

In Bildung wird zu wenig investiert

In der Praxis hapert es aber arg, sagt Henning. Und einen Platz an einer geeigneten „Lemas“-Schule zu bekommen, sei schwierig, im ländlichen Raum fast aussichtslos. Anhaltende Unterforderung bedeute Stress. „Viele Kinder fallen durchs System, das darf nicht passieren“, mahnt die Expertin. „Wenn ein Kind immer wieder 20 Mal das A schreiben muss, obwohl es schon Schreiben kann, geht es am Stock.“