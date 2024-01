Mit praktischen Alltagstipps Warum Eltern nicht vorlesen: Vier Ausreden im Check

Fast jede Familie hat Smartphones und Tablets, die das Vorlesen digital übernehmen könne. So entsteht der Eindruck: Vorlesen ist altmodisch. Es gibt zwar in der Tat sinnvolle Apps und Digital-Angebote, die beim Lesenlernen unterstützen können. Aber wer selbst schon einmal eine Fremdsprache gelernt hat, weiß: Um Sprache wirklich zu beherrschen, bringt der Austausch am meisten. So ist es auch beim Vorlesen.