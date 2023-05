Gewerkschaft Warnstreik von Klinikärzten im Tarifstreit für mehr Geld

Mainz/Saarbrücken · Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft die Mediziner in zehn Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz sowie fünf kommunalen Kliniken im Saarland zu einem Warnstreik auf. Mit der Aktion am Dienstag will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt um mehr Geld für die bundesweit rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken ausüben.

08.05.2023, 17:50 Uhr

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift «Krankenhaus» weist den Weg zur Klinik. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Der Marburger Bund fordert bei den Verhandlungen eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Zudem soll es mit Wirkung ab 1. Januar 2023 einen Ausgleich der Preissteigerungen geben, die seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 dazu gekommen sind. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierte den Warnstreik als eine völlig grundlose Aktion zu Lasten der Patientinnen und Patienten. Die Verhandlungen befänden sich auf der Zielgeraden. Die Ärztegewerkschaft hat bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Protestkundgebung ist in Frankfurt. Für den 22. Mai ist die nächsten Verhandlungsrunde vorgesehen. © dpa-infocom, dpa:230508-99-610412/2

(dpa)