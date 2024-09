Schwimmen lernen Wann ist mein Kind reif für den Schwimmkurs?

Was der Experte beobachtet: Es gibt immer wieder Eltern, die ihre Kinder kurzfristig zu Schwimmkursen anmelden - etwa vor den Sommerferien oder Urlauben. Das baut jedoch Druck auf das Kind auf, weshalb Harald Rehn dazu nicht rät: „Schwimmen und Baden sollen Spaß und Freude an der Bewegung mit sich bringen. Oftmals ist das für Kinder in ein, zwei Monaten nicht so möglich, dass sie ein ganzes Leben davon zehren können.“