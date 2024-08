So bleiben Sie in Bewegung Wanderurlaub trotz Knie-Arthrose? Tipps von einem Facharzt

Wichtig ist, die Knie nach und nach an die Belastung zu gewöhnen. Also besser nicht zu lange, anstrengende Strecken planen. „Auch mehrere Wandertage am Stück können schon zu einer Überbelastung mit Schmerzen führen. Das Knie braucht zwischendurch Ruhepausen, um sich zu erholen“, sagt der Knie-Experte.