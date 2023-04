3. Liga Vorsprung schmilzt: Elversberg verliert 0:1 in Osnabrück

Elversberg hatte zunächst gegen die stark gestarteten Osnabrücker Mühe und konnte sich selbst kaum in Szene setzen. Erst im Laufe der ersten Halbzeit fanden die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich wie auch der VfL erste Möglichkeiten. Da keines der Teams diese nutzen konnte, ging es torlos in die Kabinen.