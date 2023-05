Europa-League-Finale Vor Finale in Budapest: Mourinho lässt Zukunft in Rom offen

„Ich habe mit meinen Kapitänen gesprochen. Sie haben mich gefragt, ob ich bleiben würde. Sie werden es Ihnen nicht sagen, aber sie wissen genau, was ich denke“, erklärte der 60-Jährige bei der Pressekonferenz am Vorabend der Partie in Budapest. Er habe aber keinen Kontakt zu anderen Vereinen, beteuerte der Portugiese.