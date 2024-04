Planschen, rutschen, schwimmen Von Schwimmbrille bis Sprungtechnik: Tipps zum Freibad-Start

Mit einer ordentlichen Portion Körperspannung machen Sie schon einmal ziemlich viel richtig. Also: Po, Bauch, Rücken, Beine und Arme richtig fest anspannen, rät Matti Büchner, Bundesstützpunkttrainer Wasserspringen vom Berliner TSC. „Sonst hauen einem in der Luft die Beine nach vorne oder hinten ab. Das geht schnell in Richtung Arschbombe und die ist von einem 10-Meter-Turm, vorsichtig gesagt, etwas unangenehm.“