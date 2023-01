Eltern sind gefragt : Von Podcast bis Musik: Was hört mein Kind sich an?

Von Podcast bis Musik: Was hört mein Kind sich an?

Berlin Kaum ein Kind hängt nicht gerne bei einem Hörspiel oder der Lieblingsmusik ab. Vieles ist nur einen Klick entfernt. Doch was passt für welches Alter und worauf können Eltern achten?

Bei kleinen Kindern entscheiden noch die Eltern, was wann und wo gehört wird. Größere Kinder und Teenager sind schon selbständig in Podcast- oder Musik-Streamingdiensten unterwegs. In jedem Fall sollten Eltern auf eine altersgerechte Nutzung achten, heißt es von der Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“.