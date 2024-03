Ich-Update Von innen stark: 7 Tipps für mehr Selbstbewusstsein

Wer unsicher auftritt, hat häufig eine flache Atmung und verkrampft körperlich. Hier kann es helfen, ein paar Mal tief in den Bauch einzuatmen und in Ruhe durch die Nase wieder auszuatmen. Auch eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. „Dabei sollte man sich bewusst machen, wie die Haltung ist, wenn es einem gut geht“, sagt Stefanie Stahl. Genau diese Körperhaltung sollte man sich in Erinnerung rufen und einnehmen, wenn man in einer Situation ist, in der man selbstbewusst auftreten möchte.