Zweitname in der Beziehung Von Honigschnecke bis Pupsi: Warum wir uns Kosenamen geben

Professorin Eva Lia Wyss hat die Verwendung von Kosenamen in Liebesbriefen erforscht. Hier werden sie vor allem in der Anrede verwendet, häufig versehen mit einem Possessivpronomen, also „mein Großer“, „mein Kleiner“. Nur selten wird der Kosename zur Unterzeichnung des Briefes genutzt. „Das ändert sich aber im Laufe der Zeit und ist heute üblicher“, sagt die Gründerin des Liebesbriefe-Archivs in Koblenz.