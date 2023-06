Nationalmannschaft Völler nach Flick-Rüge an Süle: „Jetzt liegt es an Niklas“

Flick hat den in den vergangenen Jahren in der DFB-Abwehr gesetzten Süle für den Saisonabschluss wieder nicht nominiert. In einem Interview hielt er dem 27-jährigen Profi von Borussia Dortmund vor, sein Potenzial nicht konsequent auszuschöpfen. „Hansi kann das sehr gut beurteilen“, sagte Völler. „Er war Trainer von Bayern München, er hatte Niklas Süle dort unter seinen Fittichen. Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle in einer Topverfassung das Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde. Hansi weiß, was Niklas kann.“