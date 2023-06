DFB-Sportdirektor Völler: Heim-EM wird „Riesennummer“

Die deutsche Nationalmannschaft sehe er auf einem guten Weg Richtung Heim-EM. „Die spielerische Klasse ist vorhanden, und die Jungs rackern auch wieder richtig, sie stürzen sich in jeden Zweikampf. So eroberst du die Herzen der Fans, und so müssen wir auch bei der EM auftreten“, sagte Völler.