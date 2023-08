Krankheiten Virologe: Steigende Corona-Zahlen kein Grund zur Besorgnis

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz meldet einen Trend nach oben. In der vergangenen Woche (Stand 23. August) wurden insgesamt 203 laborbestätigte Covid-Fälle übermittelt. Das sind gut 20 Prozent mehr als in der Woche davor (169) und 140 Prozent mehr als Ende Juli, Anfang August (84 Fälle). Die Sieben-Tages-Inzidenz lag zuletzt bei 4,0. In Hochzeiten der Pandemie betrug diese Zahl der gemeldeten Corona-Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz mehr als 1500.