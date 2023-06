CONCACAF-Nations-League Viermal Rot und homophobe Gesänge bei US-Sieg gegen Mexiko

Der frühere Schalker Weston McKennie und Sergiño Dest bei den US-Amerikanern sowie César Montes und Gerardo Arteaga bei Mexiko mussten in einer turbulenten zweiten Halbzeit jeweils mit Rot vorzeitig vom Feld. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador, der bei der vergangenen WM das deutsche Vorrundenspiel gegen Japan geleitet hatte, unterbrach die Partie dann in der 90. Minute wegen homophober Gesänge. Barton ließ danach nicht wie vorgesehen zwölf Minuten nachspielen, sondern pfiff in der achten Minute der Nachspielzeit ab, als die Gesänge erneut begannen.