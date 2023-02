Umfrage : Vielfach Bereitschaft zu freiwilligem Corona-Schutz

Wie steht es in Sachen Corona-Schutz um die Eigenverantwortung, an die nun viele appellieren? Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin Die Zeit der verordneten Corona-Auflagen im Alltag endet langsam - zum 1. März laufen weitere Vorgaben aus, wenn auch nicht alle. Wie steht es um die Eigenverantwortung, an die nun viele appellieren?

Die meisten würden sich selbst isolieren

Als Situationen und Orte, bei denen man weiter freiwillig Maske tragen würde oder es schon macht, wurden Arztpraxen mit 55 Prozent am häufigsten genannt. Es folgten Busse und Bahnen im Nahverkehr (30 Prozent), längere Fernreisen in Flugzeugen, Zügen und Bussen (24 Prozent) und Geschäfte (16 Prozent). In keiner von mehreren genannten Situationen freiwillig Maske zu tragen, gaben 26 Prozent an. Für die Umfrage wurden 2041 Menschen ab 18 Jahren vom 22. bis 24. Februar befragt.