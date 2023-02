Arcade-Feeling : Videospielhalle bringt Nostalgie-Games nach Berlin

Berlin Durch Jugendschutz- und Glücksspielgesetze sind Videospielhallen in Deutschland zu einer Rarität geworden. In Berlin gibt es wieder eine Halle, die es trotzdem versucht - und Altes mit Neuem vereint.

Zwischen Blinken, Bimmeln und Jubelschreien: Am Potsdamer Platz in Berlin gibt es ähnlich wie in der Ruhrgebietstadt Oberhausen eine Spielhalle, die Altes mit Neuem verbindet. Bei der „Gamestate“ können Besucher an rund 80 verschiedenen Spielautomaten alleine oder gegeneinander spielen. Die Gewinne: Pokémon-Karten, Kuscheltiere oder eine Heißluft-Fritteuse.

„Ich bin noch ein bisschen überfordert von den ganzen Eindrücken, aber mich lachen gerade die Spiele an, die man so vom Handy kennt“, sagt Besucherin Marie Gränert (18). Sie sei durch die sozialen Medien auf die Spielhalle aufmerksam geworden und besuche die Halle nun mit ihrem Date - denn für Verabredungen ist der Ort sehr beliebt.

Touristen, Jugendliche und Familien

„Die Automaten wurden früher mit Münzen betrieben und deshalb in den 80-er Jahren in Deutschland als Glücksspiel eingestuft.“ Damit waren laut Meyer die Automaten dann nicht mehr für Jugendliche zugänglich, für die diese Spiele entwickelt wurden. Dadurch hat sich in Deutschland nie so eine Automaten-Kultur entwickelt wie in anderen Ländern.