Transfermarkt Video befeuert Gerüchte über Messi-Rückkehr nach Barcelona

Nach zwei Spielzeiten bei Paris Saint-Germain verlässt der siebenfache Weltfußballer im Sommer den französischen Meister. Der Vertrag des Argentiniers läuft am 30. Juni aus, Messi kann dann ablösefrei wechseln. Nach verschiedenen Medienberichten sind neben dem spanischen Meister auch Inter Miami sowie der saudische Club Al-Hilal an einer Verpflichtung des Mannes interessiert, der am 24. Juni 36 Jahre alt wird. Die Saudis sollen Messi Medienberichten zufolge ein Jahresgehalt von deutlich mehr als 300 Millionen Euro angeboten haben.