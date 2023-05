3. Liga VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf

Durch zwei Tore in der Nachspielzeit gewannen die Niedersachsen ihr letztes Saisonspiel in der 3. Liga nach langem Rückstand noch mit 2:1 (0:0) gegen Borussia Dortmund II und wurden Dritter. Platz drei reicht zum Sprung in die 2. Liga, denn der Tabellenzweite SC Freiburg II kann als Zweitvertretung eines Bundesligaclubs nicht aufsteigen.