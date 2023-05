Bundesliga VfB-Trainer Hoeneß sieht gestaffelten 33. Spieltag skeptisch

„Für uns ändert es jetzt nichts in der Vorbereitung“, erklärte der Coach der Schwaben. Er sagte aber auch: „Es geht ja nicht nur um die Situation unten, sondern auch um eine oben. Ich weiß nicht, ob es für den Reiz der Bundesliga wirklich sinnvoll ist - unabhängig von unserer Situation.“ Es bringe ihm aber auch nichts, sich groß damit zu befassen, so Hoeneß weiter. „Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was wir in der Hand haben.“