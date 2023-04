29. Spieltag VfB bleibt unter Hoeneß unbesiegt: Remis in Augsburg

Hoeneß reagierte in der Halbzeit. Er wechselte Silas und Tanguy Coulibaly ein, was dem Stuttgarter Offensivspiel mehr Tempo und Durchsetzungsvermögen verlieh. Allerdings ließ die Augsburger Abwehr um Kapitän Felix Uduokhai im Strafraum zunächst weiterhin nichts zu. Insbesondere Maximilian Bauer hing wie eine Klette an Stuttgarts agilem Mittelstürmer Serhou Guirassy, der sich in der Spitze aufrieb, aber nicht zum krönenden Abschluss kam.