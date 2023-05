Formel 1 in Monaco Verstappen: „Schöner, als ich mir hätte vorstellen können“

In allen Saisons, an die er sich so zurückerinnere in den 2000er und 2010er Jahren, hätte er die WM angeführt mit Leistungen wie in diesem Jahr. „Aber jetzt gibt es Red Bull. Und Max dominiert jedes Rennen. Selbst mit einem großartigen Ergebnis musst du dich hinter ihnen anstellen, in jedem Rennen“, sagte Alonso. Nebenbei hatte Verstappen bei seinem Start-Ziel-Sieg auch seine 2000. Führungsrunde absolviert. „Als ich aufgewachsen bin, wollte ich Formel 1 Fahrer werden. Und diese Rennen zu gewinnen, ist fantastisch. Es ist schöner, als ich es mir jemals hätte vorstellen können“, betonte er.