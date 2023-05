Formel 1 Verstappen gibt Tempo in Monaco vor - Alonso auf der Lauer

Seit Mai 2013 hat Alonso keinen Grand Prix mehr gewonnen. Die Formel 1 hatte schon vor dem Trainingsauftakt mit Blick aufs Datum am Rennsonntag gerechnet: 28+5=33. Es wäre Alonsos 33. Karrieresieg in der Motorsport-Königsklasse. Er selbst betonte: „Wenn ich sagen würde, ich komme hierhin und würde nicht denken, dass ich das Rennen gewinnen kann, würde ich lügen.“ 2006 und 2007 waren ihm in Monaco schon mal Siege gelungen.