Jupiler Pro League Van Bommel führt Antwerpen zum ersten Meistertitel seit 1957

Kurz vor Spielschluss sah Saint-Gilloise wie der Meister aus. Doch das Team aus dem Vorort von Brüssel kassierte gegen Club Brügge in der 90. Minute erst den 1:1-Ausgleich und unterlag am Ende sogar 1:3. In der virtuellen Tabelle war nun Genk dank einer 2:1-Führung im Duell mit Antwerpen vorn. Aber dann kam die 94. Minute und der große Auftritt von Kapitän Toby Alderweireld: Mit einem perfekten Distanzschuss ins linke obere Eck erzielte der 34 Jahre alte Verteidiger, geboren in Antwerpen, den umjubelten Treffer zum 2:2 - Antwerpen holte die erste Meisterschaft seit 1957 mit je einem Punkt Vorsprung auf Genk und Saint-Gilloise.