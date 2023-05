Bundesliga Unterstützung für Aytekin: Auch Brych kritisiert Gräfe

Aytekin hatte am Samstag nach seinem Topspiel-Einsatz bei Bayern gegen Leipzig (1:3) über Gräfe geschimpft. „Im Stadion redet kein Mensch vom Schiedsrichter“, zürnte Aytekin (44) am Samstagabend gut hörbar in den Katakomben. Der frühere Referee Gräfe sitze in Berlin „und labert so eine Scheiße und das geht mir langsam gegen den Strich. Das ist ein Wahnsinn.“ Bayern-Profi Thomas Müller, der wenige Meter daneben stand, stoppte in seinen Ausführungen vor der Kamera und meinte: „Da hören wir gespannt zu.“