Gesundheit Union erneuert Kritik an Cannabis-Plänen der Bundesregierung

Lauterbach verteidigte das Vorhaben in der Sendung „RTL Direkt“, im ZDF-„heute journal“ und in den ARD-„Tagesthemen“: „Mit der jetzigen Verbotspolitik haben wir keine Erfolge“, sagte der SPD-Politiker gestern Abend in der ARD. Es sei ein guter Kompromiss, dass der Anbau über eine Mitgliedschaft im Verein organisiert werde. Dabei sei das Produkt sauber und nicht verunreinigt. Er prognostizierte, dass dadurch der Schwarzmarkt „sehr stark zurückgehen oder sogar einbrechen werde“. Es lohne sich für Dealer nicht, wenn Cannabis zum Selbstkosten-Preis wie in einer Genossenschaft angeboten werde.