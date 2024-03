„Nützt doch eh nix“ - oder? Umwelt-Aktionstage: So helfen sie, nachhaltiger zu handeln

„Wenn man Menschen befragt, was ihr Verhalten getrieben hat, dann ist es häufig so, dass sie einige Gründe angeben, also zum Beispiel, dass sie die Umwelt schützen oder Geld sparen wollten. Aber einen der wichtigsten Einflussfaktoren, können die Leute oft nicht so gut benennen: Soziale Normen, also dass Menschen wissen und darauf achten, wie andere sich verhalten. Wir sind uns in der Psychologie einig, dass Normen gerade umweltrelevantes Verhalten stark beeinflussen können. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits orientieren wir uns an anderen, wenn wir unsicher sind, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Andererseits hilft es uns natürlich auch, eine gewisse Gruppenzugehörigkeit zu demonstrieren