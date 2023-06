Weltmeisterschaft Umfrage: Viele Deutsche ohne Interesse an Frauenfußball-WM

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. 54 Prozent haben demnach kein Interesse an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August. Nur 35 Prozent wollen die Spiele in der ARD und im ZDF verfolgen - und davon wollen 22 Prozent nur die Partien der DFB-Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sehen. 13 Prozent möchten sich so viele Spiele wie möglich anschauen, elf Prozent machten keine Angabe. Befragt wurden 2954 Personen in Deutschland ab 18 Jahren.