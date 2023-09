Die Früchte der Arbeit TW Garten - SEO.FO.RED. - Herbst im Garten: Zeit zum Ernten und Pflanzen

Im Herbst ist der Boden noch warm. Und das Wetter ist recht feucht, so wachsen die Pflanzen gut an. Bis zu einer Temperatur von sechs Grad bilden sie neue Wurzeln aus, also bis weit in den November oder sogar Dezember hinein. So starten sie gut gerüstet ins Frühjahr und können sich dann um Blüten und Laubaustrieb kümmern.