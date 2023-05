Fernsehrechte TV-Poker um Frauen-WM: „Alle müssen sich zusammenraufen“

In anderen europäischen Ländern ist die TV-Frage wenige Wochen vor der WM ebenfalls ungeklärt. Ausgerechnet Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness, die als sehr Infantino-kritisch gilt, nahm zuletzt erstmal die Fernsehanstalten in die Pflicht und sagte über den FIFA-Boss: „Es ist an sich positiv, dass er eine Politik verfolgt, bei der es um das Einkommen der Frauen geht und nicht nur um Geld aus Saudi-Arabien. Genau das müssen wir meiner Meinung nach unterstützen.“ Es sei gut, dass er etwas Druck mache. Norwegen spielt am 20. Juli das Eröffnungsspiel gegen Neuseeland.