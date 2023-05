Bundesliga-Titelkampf Tuchel sieht „massive“ Bringschuld bei Ex-Club

Und der 49-Jährige äußerte eine klare Erwartungshaltung an die Mainzer, die er fünf Jahre in der Fußball-Bundesliga trainierte. Auf die Frage, ob es im Fall der Unterstützung ein „Dankeschön“ an die Mainzer geben werde, antwortete Tuchel in der Presskonferenz vor dem eigenen Spiel beim 1. FC Köln: „Wir haben das Geschenk schon abgeliefert vor einigen Wochen, würde ich sagen. Es ist also jemand in der Bringschuld - massiv.“ Tuchel zielte auf das 1:3 der Bayern vor fünf Wochen in Mainz ab. Nach einer Führung zur Pause war das Münchner Starensemble in der zweiten Spielhälfte total eingebrochen.