Bundesliga Tuchel nach Bayern-Pleite ratlos

Tuchel prangerte das Verhalten der Spieler wie beim ersten Gegentreffer an. „Wenn du in New York über die Straße gehst, gehst du anders als wenn du in Bogenhausen über die Straße gehst. Wenn du ohne zu gucken gehst, wirst du überfahren“, so Tuchel. Den Ausgleich hatten die Bayern nach einer eigenen Ecke kassiert, als sie ausgekontert worden waren. Man könne den Gegner überlupfen, wenn die ganze Mannschaft hinter dir stehe.