Frauenfußball Trotz Pokal-Aus: Leipzigs RB-Frauen reif für Bundesliga

Wenige Stunden zuvor stand der Aufstieg in die Frauen-Bundesliga fest, weshalb die Spielerinnen des Noch-Zweitligisten kurz nach Abpfiff trotzdem gefeiert wurden und vor den Anhängern Arm in Arm hüpften. „Wir haben uns heute Mittag schon sehr gefreut, dann den vollen Fokus hier auf das Spiel gelegt“, sagt RB-Kapitänin Johanna Kaiser in einem Aufstiegs-T-Shirt mit einer großen Eins aufgedruckt.