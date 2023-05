2. Bundesliga Trotz Niederlage: Lautern zieht positive Saisonbilanz

Diese schwache Bilanz nach dem Jahreswechsel dürfte für Schuster und Geschäftsführer Thomas Hengen eine Warnung sein. Für beide dürfte trotz des guten Gesamteindrucks in der Sommerpause einiges an Arbeit anstehen. „Wir gehen nächste Woche in eine genaue Analyse und werden dort auch über die Rückrunde sprechen, in der wir zu wenige Punkte geholt haben“, kündigte der 55 Jahre alte Trainer an. „Ich möchte aber noch nicht genauer ins Detail gehen, woran es gelegen haben könnte. Wir werden das untereinander besprechen.“