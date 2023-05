Bundesliga Trotz 7:1: Wölfinnen laufen FC Bayern weiter hinterher

Wolfsburg · In der Champions League und im DFB-Pokal stehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Finale. In der Bundesliga kommen die Titelverteidigerinnen aber weiterhin nicht am Tabellenführer FC Bayern München vorbei.

07.05.2023, 15:04 Uhr

Lena Oberdorf erzielte gegen den 1. FC Köln zwei Tore. Foto: Christian Kolbert/Bildagentur Kolbert/dpa

Zwar gewann der VfL am Sonntag mit 7:1 (4:1) gegen den 1. FC Köln. Doch die Münchnerinnen hatten bereits am Tag zuvor beim 2:1 (2:0) bei der SGS Essen ihren 14. Sieg in Serie gefeiert. Drei Spieltage vor Schluss bleibt es deshalb bei einem Abstand von einem Punkt zwischen beiden Titelaspiranten. Die vermeintlich schwerste Aufgabe wartet auf die Bayern am kommenden Freitag gegen den Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim. Gegen Köln brachte Pauline Bremer die Wolfsburgerinnen schon in der achten Minute in Führung. Die Niederländerin Myrthe Moorrees glich für den FC zwar umgehend wieder aus (10.). Doch wieder nur neun Minuten später lag der VfL durch ein Tor von Marina Hegering (19.) erneut vorn. Die weiteren Treffer erzielten Lena Oberdorf (40./45.+2), Ally Gudorf per Eigentor (51.), erneut Bremer (60.) und Alexandra Popp (84.). © dpa-infocom, dpa:230507-99-596476/2

(dpa)